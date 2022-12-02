Краевая избирательная комиссия отметила работу телеканала «Кубань 24» на прошедшем голосовании

Председатель регионального избиркома Алексей Черненко наградил журналистов. Он отметил креативный подход, а также вручил благодарности по итогам краевого конкурса на лучшее информационное освещение выборов.

«За этим всем стоит большой труд — от руководства до людей, которых видно или не видно в кадре. Мы тоже об этом не должны забывать», — сказал Алексей Черненко.

Наградили не только ведущих и корреспондентов, но и тех, кто вел прямые эфиры и готовил сюжеты. За работу поблагодарили специалистов, которые остались за кадром.

«Ты постоянно на телефоне, не выпускаешь его из рук. Информация обновляется каждые полчаса, ты должен все это систематизировать, все вовремя передать корреспонденту. Группа должна приехать на съемку, не опоздать, вернуться, чтобы это все вышло в эфир, и зрители увидели точную картину дня», — рассказала руководитель группы продюсеров дирекции информационного вещания телеканала «Кубань 24» Мария Ширяева.

«Самое сложное — не ошибиться с цифрами, чтобы не было каких-то казусов. Если обычно прямое включение ты можешь показать, подумать и даже немножечко приукрасить, то выборы — это всегда очень строго. То есть, например, цифры 76,2% и не сотой больше», — поделился специальный корреспондент программы «Факты» Кирилл Белоног.

Все три дня голосования телеканал «Кубань 24» вел трансляции из крайизбиркома, Центра общественного наблюдения и избирательных участков. Также в соцсетях телеканала провели марафон «Ночь выборов», где ведущие в прямом эфире общались с общественниками и представителями власти.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа «Хорошее утро» и документальный фильм «Отряды Путина» одержали победу в конкурсе «ТЭФИ-регион».