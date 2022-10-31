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Краевая больница № 2 получила шесть новых инкубаторов для недоношенных детей

Общество
31.10.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevaya-bolnitsa-2-poluchila-shest-novyh-inkubatorov-dlya-nedonoshennyh-detej
Краевая больница № 2 получила шесть новых инкубаторов для недоношенных детей
Фото t.me/minkovaanna23

О поставке нового оборудования в реанимацию новорожденных ККБ № 2 сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Новые инкубаторы предназначены для выхаживания малышей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Аппараты обладают двойными стенками, терморегуляционной системой и возможностью обеспечения высокой влажности. Инкубатор имитирует условия, при которых ребенок развивается внутриутробно.

«Эти аппараты полностью отечественные, произведены на заводе в Екатеринбурге и приобретены ККБ № 2 из средств родовых сертификатов. Сегодня в них начали лечить первых маленьких пациентов», — сообщила Анна Минькова в Telegram.

По словам медиков, эти инкубаторы позволят улучшить показатели выхаживания недоношенных детей и их дальнейшее качество жизни.

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