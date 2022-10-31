Краевая больница № 2 получила шесть новых инкубаторов для недоношенных детей
Общество
31.10.2022 17:19
О поставке нового оборудования в реанимацию новорожденных ККБ № 2 сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Новые инкубаторы предназначены для выхаживания малышей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Аппараты обладают двойными стенками, терморегуляционной системой и возможностью обеспечения высокой влажности. Инкубатор имитирует условия, при которых ребенок развивается внутриутробно.
«Эти аппараты полностью отечественные, произведены на заводе в Екатеринбурге и приобретены ККБ № 2 из средств родовых сертификатов. Сегодня в них начали лечить первых маленьких пациентов», — сообщила Анна Минькова в Telegram.
По словам медиков, эти инкубаторы позволят улучшить показатели выхаживания недоношенных детей и их дальнейшее качество жизни.
Читайте также: в ККБ № 2 открыли новое отделение кардиологии.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России