Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краевая антитеррористическая комиссия отметила свое двадцатилетие

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevaya-antiterroristicheskaya-komissiya-otmetila-svoe-dvadtsatiletie
Краевая антитеррористическая комиссия отметила свое двадцатилетие
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевой коллегиальный орган системы противодействия терроризму создали постановлением губернатора Краснодарского 17 января 2003 года.

Руководитель аппарата АТК в Краснодарском крае Александр Косивченко отметил, что перед ведомством стоят непростые задачи.

«Это связано с большим количеством объектов массового пребывания, топливно-энергетического и санаторно-курортного комплексов. Проведением общественно значимых и спортивных мероприятий. Результаты деятельности комиссии под руководством губернатора и эгидой Национального антитеррористического комитета доказывают эффективность проводимой работы», — сказал Косивченко.

С начала работы краевая АТК выполнила порядка 1,5 тыс. поручений в сфере безопасности и рассмотрела сотни вопросов в сфере профилактики терроризма.

За это время издали 55 нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани прошло торжественное мероприятие в честь 301-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. В горах Сочи ожидается сход лавин
  4. Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях