Краевая антитеррористическая комиссия отметила свое двадцатилетие

Краевой коллегиальный орган системы противодействия терроризму создали постановлением губернатора Краснодарского 17 января 2003 года.

Руководитель аппарата АТК в Краснодарском крае Александр Косивченко отметил, что перед ведомством стоят непростые задачи.

«Это связано с большим количеством объектов массового пребывания, топливно-энергетического и санаторно-курортного комплексов. Проведением общественно значимых и спортивных мероприятий. Результаты деятельности комиссии под руководством губернатора и эгидой Национального антитеррористического комитета доказывают эффективность проводимой работы», — сказал Косивченко.

С начала работы краевая АТК выполнила порядка 1,5 тыс. поручений в сфере безопасности и рассмотрела сотни вопросов в сфере профилактики терроризма.

За это время издали 55 нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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