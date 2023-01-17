Краевая антитеррористическая комиссия отметила свое двадцатилетие
Краевой коллегиальный орган системы противодействия терроризму создали постановлением губернатора Краснодарского 17 января 2003 года.
Руководитель аппарата АТК в Краснодарском крае Александр Косивченко отметил, что перед ведомством стоят непростые задачи.
«Это связано с большим количеством объектов массового пребывания, топливно-энергетического и санаторно-курортного комплексов. Проведением общественно значимых и спортивных мероприятий. Результаты деятельности комиссии под руководством губернатора и эгидой Национального антитеррористического комитета доказывают эффективность проводимой работы», — сказал Косивченко.
С начала работы краевая АТК выполнила порядка 1,5 тыс. поручений в сфере безопасности и рассмотрела сотни вопросов в сфере профилактики терроризма.
За это время издали 55 нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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