Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня работников прокуратуры РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников краевого ведомства с профессиональным праздником.

Также в мероприятии приняли участие прокурор края Сергей Табельский и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Сергей Табельский отметил, что уже три века прокуратура является надежной опорой государства.

«Наша надзорная деятельность строилась в тесном взаимодействии с органами власти, правоохранителями и институтами гражданского общества. Совместно мы обеспечивали права беженцев в пунктах временного размещения и мобилизованных граждан. Находили средства для обеспечения нуждающихся лиц жизненно важными лекарствами. Пристальное внимание уделяли вопросам выявления аварийного жилья и расселения из него. Занимались вопросами возвращения в государственную собственность особо охраняемых природных территорий. Пресекали факты незаконной застройки и уничтожения лесных массивов», — сказал Табельский.

Глава Краснодарского края подчеркнул, что прокуратура всегда отстаивала интересы граждан.

«Запрос жителей края на справедливость, повышение уровня и качества жизни в регионе — это главный ориентир в нашей с вами работе. Вы помогаете сохранять экономику региона, защищать правовое пространство, что привлекает в наш край представителей бизнеса. Благодаря вам в крае почти нет задолженности по зарплате. Это жесткий подход прокуроров на местах. Вместе с вами мы практически преодолели проблему обманутых дольщиков», — сказал Кондратьев.

Отдельно глава региона отметил роль прокуратуры в помощи семьям военных, участвующих в СВО. Он пожелал сотрудникам прокуратуры дальнейших успехов в службе на благо Кубани и страны.

«Отмечу роль прокуратуры края в установлении регионального законодательства. Благодарю за плодотворную совместную работу. Желаю всем сотрудникам ведомства дальнейших успехов в вашей сложной и напряженной работе», — сказал Юрий Бурлачко.

Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев отметил, что в современных реалиях работа прокуроров приобретает особое значение.

В ходе торжественного мероприятия работникам прокуратуры вручили почетные грамоты и благодарности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.