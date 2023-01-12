Кондратьев поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником
В России 12 января отмечают профессиональный праздник сотрудники и ветераны органов прокуратуры.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что прошлый год стал для всех проверкой на прочность, но Кубань достойно справилась со всеми вызовами и трудностями.
«При содействии прокуратуры 3,5 тыс. работников смогли получить положенную им заработную плату. Совместными усилиями мы восстановили права более 11 тыс. обманутых дольщиков. Сотрудники ведомства продолжали контролировать реализацию государственных программ и нацпроектов, помогали восстановить справедливость в самых сложных ситуациях», — написал глава региона в Telegram.
Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников прокуратуры за слаженную совместную работу, профессионализм и преданность службе.
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