Козырек обвалился у кинотеатра «Восход» в Лазаревском районе Сочи

Инцидент произошел 11 сентября в 21:40 в Лазаревском районе города-курорта.

По данным местными пабликов, у кинотеатра «Восход» обвалился бетонный козырек. По словам очевидцев, в момент происшествия в здании кинотеатра шел сеанс.

После ЧП показ кино прервали, людей попросили покинуть кинозал. Площадку перед кинотеатром обтянули ленточкой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что в результате произошедшего никто не пострадал. Причина обрушения козырька устанавливается.

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