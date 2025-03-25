Ковалев: пшеница и рис на Кубани всегда высеваются собственными семенами

Кубанские аграрии готовятся к севу риса. Для региона это вторая по значимости зерновая культура после пшеницы.

Рисоводы края отметили, что сейчас обеспечены всем необходимым — в том числе удобрениями, топливом и современной техникой. В 2024 году под рис отвели 117 тыс. га. Несмотря на плохие погодные условия — прошлый сезон в плане урожайности выдался удачным.

«Мы получили очень хороший урожай, средняя урожайность составила 73,4 ц с 1 га, 850 тыс. тонн Краснодарский край заложил в закрома. Вениамин Иванович Кондратьев вчера докладывал президенту о результатах работы Краснодарского края и упомянул, что пшеница и рис у нас высеваются всегда собственными семенами», — сообщил заместитель директора Федерального научного центра риса Виктор Ковалев.

Сегодня в Краснодарском крае сеют только отечественные семена риса. При поддержке краевых властей работа по селекции продолжится.

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