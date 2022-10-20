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Котята из Центра восстановления леопарда на Кавказе побывали на первой охоте

Общество
20.10.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/kotyata-iz-tsentra-vosstanovleniya-leoparda-na-kavkaze-pobyvali-na-pervoj-ohote
Видео канала «Кубань 24»

Котятам Тереку и Рице всего по три месяца. Но уже сейчас специалисты начали запускать им в вольер потенциальную добычу — птиц.

Навыкам слежки и нападения детеныши обучаются у своей матери по кличке Чери. Сейчас большую часть процесса она берет на себя, но в будущем подросшие леопарды смогут охотиться самостоятельно. По словам сотрудников Центра, сначала у хищников нужно пробудить естественные инстинкты.

Читайте также: Центр восстановления леопарда на Кавказе опубликовал кадры тренировки котят.

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