Котята из Центра восстановления леопарда на Кавказе побывали на первой охоте
Общество
20.10.2022 09:21
Котятам Тереку и Рице всего по три месяца. Но уже сейчас специалисты начали запускать им в вольер потенциальную добычу — птиц.
Навыкам слежки и нападения детеныши обучаются у своей матери по кличке Чери. Сейчас большую часть процесса она берет на себя, но в будущем подросшие леопарды смогут охотиться самостоятельно. По словам сотрудников Центра, сначала у хищников нужно пробудить естественные инстинкты.
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