Кота, за поимку которого обещали 200 тыс. рублей, нашли в поле в Краснодаре

Кота породы чаузи по кличке Ричард нашел знакомый его хозяина в поле, где выгуливал собаку. Сообщается, что кот успел убежать за 5 км от дома.

Кот Ричард потерялся накануне вечером. Хозяин вышел с ним во двор, кот воспользовался случаем и совершил побег. Хозяин разместил в соцсетях объявления о пропаже кота и пообещал награду за его поимку.

«Это не просто член семьи. Он мой единственный друг. Я приезжий, в Краснодаре почти ни с кем не общаюсь, поэтому купил котенка для души», — сказал мужчина.

Утром 21 марта сосед сообщил хозяину Ричарда, что видел кота в поле, когда гулял с собакой. Кот сидел в зарослях. Поле находится в 5 км от места, откуда удрал кот.

Кота вернули домой. Хозяин сообщил, что Ричард здоров и не получил травм. Нашедшего кота мужчину хозяин отблагодарил, как и обещал, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кот редкой породы чаузи потерялся 20 марта. За возвращение Ричарда хозяин обещал 200 тыс. рублей. Волонтерам за поиски – 2,5 тыс. рублей за 8 часов работы.

Порода Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой. Цена на котенка такой породы стартует от 300 тыс. рублей.