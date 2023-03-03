Костоправкин: наставник — это лидер в первую очередь, он должен прислушиваться к запросу ребят

Член регионального штаба Народного фронта (ОНФ), эксперт Общественной палаты Краснодарского края Никита Костоправкин прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина 2 марта во время встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», на которой глава государства дал старт Году педагога и наставника в России.

На встрече Владимир Путин заострил внимание на роли наставничества в будущем российского государства и общества. По словам Владимира Путина, вопросы обучения, наставничества — это всегда обращение к будущему.

«Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования… Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова – в демографии, образовании, экономике, в сфере безопасности – подчинено главному: чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», — отметил Владимир Путин.

«Проблематика «Отцы и дети» всегда была, есть и будет, но это не повод прекращать работу с подрастающим поколением. Нам необходимо всегда искать подходы и общий язык, дабы донести информацию, которая не просто будет услышана, но и усвоена. То же и касается практических навыков. Молодежь всегда делает «шаг» быстро, но отсутствие опыта или наставничество заводит в тупик или же на «кривую» дорожку. Педагог, он же наставник — это лидер в первую очередь. Он должен прислушиваться к запросу ребят, уметь направлять их энергию в нужное русло. Это большой и тяжелый труд, который должен быть в почете», — сказал Никита Костоправкин.

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