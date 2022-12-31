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Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmonavty-s-mks-pozdravili-rossiyan-s-nastupayushhim-novym-godom
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили жителей России с наступающим праздником, записав видеообращение.

Борт МКС украсили гирляндами, игрушками, установили праздничную елку. На центральном месте висит любимый многими Чебурашка.

Сергей Прокопьев пожелал всем здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе.

«В Новый год каждому из нас, и взрослым, и детям, хочется верить в чудеса», — отметила Анна Кикина.

Дмитрий Петелин пожелал всем гражданам России в Новый год стать одной большой дружной семьей.

«Скорее собирайтесь за новогодним столом, делитесь праздничным настроением с близкими, загадывайте желания и верьте в чудеса!» — подытожили в официальном Telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».

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