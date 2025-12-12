Космонавты с борта МКС поздравили жителей России с Днем Конституции

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Олег Платонов и выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев записали поздравление для граждан России с борта станции.

В День Конституции поздравление опубликовал официальный Telegram-канал «Роскосмоса».

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции. Этот праздник символизирует единство народа нашей великой страны, ее независимость и стремление к справедливости. Конституция является основой наших прав и свобод, гарантией стабильности и процветания каждого гражданина России», — обратился к россиянам командир корабля «Союз МС-28», космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Поздравление продолжил бортинженер ТПК «Союз МС» и МКС Сергей Микаев. Он отметил, что Конституция не только гарантирует равенство народов страны, но и объединяет их.

«В основе этого документа — наши культурные, исторические и правовые традиции. Конституция объединяет многочисленные народы России, помогает сплотиться, вместе жить и работать на благо нашей великой страны. В единстве — сила нашей Родины. И это подтверждает многовековая история российского государства», — поделился Сергей Микаев.

«Уважение к Конституции необходимо закладывать уже с детства. И здесь каждый из нас, живущих в России, должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан нашей страны в любви к России, прививать гордость и любовь к Родине. Мы желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах, процветания и уверенности в будущем. С праздником!» — подытожил поздравление от космонавтов специалист миссии Crew-11 и бортинженер МКС Олег Платонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выпускник Краснодарского авиаучилища стал участником 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. В экипаж корабля «Союз МС-28» входят командир, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Джонатан Ким.

