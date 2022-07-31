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Космонавт Корсаков поддержал Севастополь с МКС

Общество
31.07.2022 11:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmonavt-korsakov-podderzhal-sevastopol-s-mks
Космонавт Корсаков поддержал Севастополь с МКС
Фото t.me/space_korsakov

Космонавт Сергей Корсаков написал слова поддержки Севастополю, где утром 31 июля ВСУ атаковали штаб Черноморского флота.

Корсаков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота.

«Он объединяет мужественных людей, которые стоят на страже морских рубежей нашей страны. Несут вахту в дальних походах, обеспечивают боеспособность российского флота и его техническое совершенство. С этим профессиональным праздником связаны выдающиеся Победы нашей Родины, многочисленные примеры героизма военных моряков, славные деяния совершенные на благо Отечества», — написал космонавт в своем Telegram-канале.

Он пожелал действующим матросам и офицерам, ветеранам военного морфлота мира, счастья, благополучия и новых достижений. А также написал: «Севастополь, мы с тобой сегодня несмотря ни на что».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Севастополе отменили празднование Дня ВМФ из-за атаки ВСУ на штаб Черноморского флота.

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