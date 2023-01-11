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Космонавт Артемьев снял Краснодарский край на видео с МКС

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmonavt-artemev-snyal-krasnodarskij-kraj-na-video-s-mks
Космонавт Артемьев снял Краснодарский край на видео с МКС

Космонавт Олег Артемьев 11 января опубликовал видео, на котором показал Краснодарский край и Черноморское побережье с орбиты МКС.

На кадрах с международной космической станции видно все Черноморское побережье: Новороссийск, Геленджик, Джубгу, Криницу, Лермонтово, Сочи, Туапсе и лагерь «Орленок» в поселке Новомихайловском.

«По вашим многочисленным просьбам — Краснодарский край с борта МКС», — написал Олег Артемьев в Telegram.

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