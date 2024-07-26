Космонавт Артемьев объяснил, почему остаются люди, верящие в плоскую Землю

Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил, что на людей, которые утверждают, что Земля плоская, нужно реагировать с юмором.

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — объяснил Артемьев.

Космонавт заявил, что на людей, которые до сих пор верят в плоскую Землю, не нужно обращать внимания. По его словам, есть люди, которые не верят, что американцы побывали на Луне, а Юрий Гагарин летал в космос.

Артемьев также отметил, что стараться переспорить таких людей не стоит — лучше не обращать внимание и относиться к этому с юмором, сообщает 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

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