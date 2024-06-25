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Астроном из Краснодара сделал снимки возвращающейся с Луны китайской станции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/astronom-iz-krasnodara-sdelal-snimki-vozvrashhayushhejsya-s-luny-kitajskoj-stantsii
Астроном из Краснодара сделал снимки возвращающейся с Луны китайской станции
Фото vk.com/id253483691

Снимки аппарата «Чанъэ-6» сделал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов на 0,5-метровом телескопе. Он опубликовал их в своих соцсетях.

Китайская станция везла капсулу с образцами грунта с обратной стороны Луны. Утром 25 июня она благополучно приземлилась в провинции Внутренняя Монголия (Китай).

Человечество уже 10 раз собирало образцы лунного грунта, но нынешняя 11 миссия, которая продолжалась 53 дня, стала исторической — впервые забран образец с обратной стороны Луны.

Этот уникальный материал даст ученым возможность понять, почему внешний облик обратной стороны Луны, почти лишенной морей (темное пятно на поверхности лунного диска — прим. ред.), так резко отличается от видимой стороны, где лунных морей много, сообщает научно-популярный сайт Naked Science.

Читайте также: в Роскосмосе назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25».

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