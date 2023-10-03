В Роскосмосе назвали наиболее вероятную причину крушения станции «Луна-25»

Двигательная установка «Луна-25» 19 августа разбилась об лунную поверхность при попытке выйти с круговой орбиты на предпосадочную. Космический аппарат проработал 127 секунд вместо запланированных 84.

«Наиболее вероятная причина аварии — нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л», — говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что блок измерения угловых скоростей мог не сработать из-за попадания в один массив команд с разными приоритетами. Из-за этого в бортовой комплекс управления поступали нулевые сигналы с прибора БИУС-Л.

Специалисты не смогли зафиксировать набор необходимой скорости и вовремя выключить двигательную установку станции «Луна-25». В результате космический аппарат отключился и врезался в поверхность Луны, сообщает телеканал «360».

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