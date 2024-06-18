«Космонафт Гагарин»: в Краснодаре коммунальщики сменили табличку с ошибкой

Табличку на доме на улице космонавта Гагарина с грамматической ошибкой заметили местные жители.

В МЦУ Краснодара пояснили, что подрядчик НКО «Фонд капитального ремонта» после капремонта дома установил табличку с ошибкой. Сейчас табличку уже убрали, в ближайшее время повесят новую, а с подрядчиком проведут разъяснительную работу, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

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