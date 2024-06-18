Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Космонафт Гагарин»: в Краснодаре коммунальщики сменили табличку с ошибкой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmonaft-gagarin-v-krasnodare-kommunalshhiki-smenili-tablichku-s-oshibkoj
«Космонафт Гагарин»: в Краснодаре коммунальщики сменили табличку с ошибкой
Фото "Кубань 24"

Табличку на доме на улице космонавта Гагарина с грамматической ошибкой заметили местные жители.

В МЦУ Краснодара пояснили, что подрядчик НКО «Фонд капитального ремонта» после капремонта дома установил табличку с ошибкой. Сейчас табличку уже убрали, в ближайшее время повесят новую, а с подрядчиком проведут разъяснительную работу, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Читайте также: главный архитектор Краснодара анонсировал место для нового уникального мурала.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях