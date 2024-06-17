Главный архитектор Краснодара анонсировал место для нового уникального мурала

Дом, на котором планируют разместить новый мурал, находится на улице 40-летия Победы, 93.

По словам главного архитектора Краснодара Ильи Чикаева, в краевой столице завершили сбор предложений с вариантами поверхностей для нанесения нового мурала.

«Из всех предложений мы остановились на варианте на пересечении улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. Это две крупные магистральные улицы с большим автомобильным потоком. Там находятся два здания симметрично друг другу, где можно расположить симметричную композицию, уникальный рисунок. В дальнейшем мы предложим несколько вариантов эскизов этих рисунков, которые попадут на голосование», — рассказал Чикаев.

Также архитектор призвал горожан принять активное участие в будущем голосовании по выбору рисунка, сообщает МЦУ Краснодара.

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