Космическую елку установили в парке «Ривьера» в Сочи

Новогоднее дерево, украшенное мерцающими звездами и парящими планетами, появилось на площади возле кафе «Риони».

В ближайшее время здесь появится еще больше новогодних украшений, пообещали представители парка.

«Работы по подготовке к праздникам уже начались. Впереди будет еще больше огней, украшений и праздничной атмосферы», — написали в Telegram-канале парка «Ривьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городах Краснодарского края начали устанавливать новогодние елки. Так, в Геленджике приступили к установке каркаса ели на набережной. В этом году работы начались раньше обычного.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась 15-метровая елка в местном сквере. Также в столице Кубани уже стоят елки у торговых центров.

