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Косметолог рассказала, как обезопасить кожу от двойного ожога

Общество
07.08.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmetolog-rasskazala-kak-obezopasit-kozhu-ot-dvojnogo-ozhoga
Косметолог рассказала, как обезопасить кожу от двойного ожога
Фото пресс-службы администрации Анапы

Пытаясь спасти кожу, пострадавшую от солнечного ожога, можно нанести ей еще больший вред. О том, какие средства приведут к двойному ожогу, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Юлия Галлямова.

По мнению врача, использование скрабов и кислотных пилингов для удаления облезающей кожи недопустимо. Скрабы вызовут раздражение, а кислоты приведут ко второму ожогу — химическому.

«После солнечного ожога может слезть верхний слой кожи, поэтому тело человека становится более чувствительным. В эти моменты нельзя наносить на кожу агрессивные средства очистки вроде скрабов или кислот для пилинга. Это может привести к еще одному ожогу или раздражению кожи. Кожа без верхнего защитного слоя более восприимчива к любому раздражителю», — сказала Галлямова.

Для отшелушивания обожженной кожи косметолог рекомендует более мягкие средства.

«Если кожа облезает и вам хочется ее очистить, то, к сожалению, тут есть ограничения. Возможно применение только легкого гоммажа (средство для очистки кожи без твердых частиц, — ред.) или энзимный пилинг. Это поможет убрать слезающую кожу и уберечь кожу от повторного ожога», — цитирует врача радио Sputnik.

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