Косметику из водорослей планируют начать производить в Анапе

Об этом 5 мая сообщили на заседании в мэрии города-курорта.

В ходе совещания по вопросу строительства отелей и производства экологической продукции представили проект переработки камки (водорослей черноморского побережья) для использования в косметологии.

В настоящее время эксперты из крупных российских университетов изучают свойства водорослей, которые растут на Черноморском побережье. Межведомственная рабочая группа, состоящая из ведущих экологов и ученых страны, будет определять перспективы использования водорослей в косметологии, а также возможность превращения камки в ценное сырье, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: на набережной Анапы восстановят городок с мозаичными морскими животными.