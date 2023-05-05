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Косметику из водорослей планируют начать производить в Анапе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmetiku-iz-vodoroslej-planiruyut-nachat-proizvodit-v-anape?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Косметику из водорослей планируют начать производить в Анапе
Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

Об этом 5 мая сообщили на заседании в мэрии города-курорта.

В ходе совещания по вопросу строительства отелей и производства экологической продукции представили проект переработки камки (водорослей черноморского побережья) для использования в косметологии.

В настоящее время эксперты из крупных российских университетов изучают свойства водорослей, которые растут на Черноморском побережье. Межведомственная рабочая группа, состоящая из ведущих экологов и ученых страны, будет определять перспективы использования водорослей в косметологии, а также возможность превращения камки в ценное сырье, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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