Кошки и собаки стали почти в два раза чаще путешествовать без хозяев на поездах к югу России

По данным РЖД, в первом полугодии поезда Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» перевезли 5,9 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев.

Это на 84% превышает показать прошлого года, когда было перевезено 3,2 тыс. животных. Чаще всего хозяева отправляли в самостоятельное путешествие кошек и собак, чаще всего — с ж/д вокзала Ростов-Главный.

Животные путешествуют в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. За их состоянием в пути наблюдают проводники вагонов, сообщает пресс-служба СКЖД.

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