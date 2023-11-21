Коррекционную школу начнут строить в Краснодаре в 2024 году

Вице-губернатор Анна Минькова 21 ноября провела заседание Совета по делам инвалидов.

«В регионе 438 тыс. человек нуждается в особой заботе государства, из них более 32 тыс. — дети. Это самая большая группа среди субъектов ЮФО. Поэтому особое внимание уделяем инклюзивному образованию. Хорошие результаты наши ребята показывают на чемпионате «Абилимпикс». Ни один год не обходится без побед, 2023 тоже успешный», — отметила Минькова.

Она добавила, что в регионе активно развивается адаптивный спорт — почти 400 медалей привезли 224 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 31 представитель Кубани примет участие в отборе на летние Паралимпийские игры в Париже.

Вице-губернатор отметила и другие направления работы — например, традиционную премию губернатора инвалидам в этом году увеличили со 100 до 150 тыс. рублей. Ее вручат 15 лауреатам в декабре. Кроме того, на закупку реабилитационного оборудования направят почти 10 млн рублей, еще около 65 млн рублей по «Доступной среде» направляют на оборудование соцобъектов и инклюзивное образование.

Одна из главных задач региона — нарастить базу инклюзивных учреждений, подчеркнула Минькова. Для этого в Краснодаре в 2024 году начнут строить коррекционную школу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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