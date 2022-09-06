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Корпус школы на 125 мест открыли в Туапсинском районе

Общество
06.09.2022 19:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/korpus-shkoly-na-125-mest-otkryli-v-tuapsinskom-rajone
Корпус школы на 125 мест открыли в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В новом здании в селе Ольгинка с начала сентября уже начались занятия. Новый блок школы № 19 должен решить проблему второй смены в населенном пункте.

Трехэтажное здание общей площадью более 3,5 тыс. кв. метров вмещает учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую и медкабинет с современным оборудованием.

Перед сдачей корпуса вокруг благоустроили территорию, установили спортивные и игровые площадки.

Учебный блок построили по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры» за средства регионального и муниципального бюджетов.

Всего с начала сентября 2022 года на Кубани приняли учеников девять новых школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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