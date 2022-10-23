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Корпус начальных классов в Динском районе планируют достроить до конца 2022 года

Общество
23.10.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/korpus-nachalnyh-klassov-v-dinskom-rajone-planiruyut-dostroit-do-kontsa-2022-goda
Корпус начальных классов в Динском районе планируют достроить до конца 2022 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Трехэтажное здание на 400 мест строят на территории школы № 3 в станице Динской. Его возводят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Общая площадь корпуса начальных классов составит 7 тыс. кв. метров. В нем разместят учебные кабинеты, обеденный зал, зоны отдых, спортивный и актовый залы, а также медицинский пункт с прививочной, процедурной и кабинетом стоматолога.

Готовность образовательного объекта уже сейчас составляет более 70%. На стройплощадке устраивают перегородки, а также завершают фасадные работы, внутреннюю отделку и электромонтаж. Также в цокольном этаже монтируют вентиляцию.

Завершить строительство корпуса начальных классов в станице Динской планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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