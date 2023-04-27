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Короткое замыкание: частный дом сгорел в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/korotkoe-zamykanie-chastnyj-dom-sgorel-v-sochi
Короткое замыкание: частный дом сгорел в Сочи
Фото t.me/soch01

Сообщение о пожаре на улице Братьев Аракелян в Лазаревском районе поступило в экстренные службы 27 апреля в 14:26.

Пожарные прибыли на место в 14:36 и установили, что горит жилой частный дом. Огонь охватил 70 кв. м.

В 14:39 возгорание удалось локализовать на той же площади. Открытое горение ликвидировали в 15:01, а в 15:11 устранили последствия пожара. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: два человека погибли во время пожара в частном доме в Краснодарском крае.

 

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