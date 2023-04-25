Два человека погибли во время пожара в частном доме в Краснодарском крае
Происшествия
25.04.2023 10:50
Пожар произошел 25 апреля в одном из домов на улице Колхозной в станице Переправной Мостовского района.
По данным следствия, 63-летний мужчина и его 66-летняя сожительница снимали частный дом. Ночью в одной из комнат дома произошло возгорание. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных.
После локализации возгорания в помещении обнаружили тела мужчины и женщины. Их осмотрели, признаков насильственной смерти не обнаружили. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначены экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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