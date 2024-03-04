Короткая рабочая неделя началась в России 4 марта

Начавшаяся рабочая неделя для россиян будет короче, чем обычно, благодаря государственному празднику в честь Международного женского дня, который традиционно отмечают 8 марта.

На текущей недели большинство жителей России будет работать четыре дня: 4, 5, 6 и 7 марта. После этого будут длинные выходные: 8, 9 и 10 марта.

Кроме того, 7 марта российским предприятиям и организациям рекомендовали сделать сокращенным рабочим днем для своих сотрудников.

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