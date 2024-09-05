Коробку советских копеек 70-х годов передала музею Фелицына жительница Кубани

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына собирает монеты советских времен для Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

В рамках акции из советских сплава монет планируют создать памятники, посвященных подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны. Памятники установят в Москве, Минске и Бресте.

«Акцию «Живая память благодарных поколений» подготовила Ассоциация исторических и военно-исторических музеев, членом которой с 2023 года является наше учреждение», — сказала директор музея Екатерина Супрунова.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно принести советские монеты любого номинала в музей имени Е.Д. Фелицына. Надежда Клушина из Тихорецка прислала советские однокопеечные монеты по почте. С 70-х годов они хранились в ее старой копилке.

«Я из поколения людей, чьи отцы прошли войну. И мне бы хотелось внести маленькую частицу в памятник советским людям, освободившим землю от фашизма», — цитирует Клушину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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