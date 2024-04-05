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Коробка: агропредприятия на Кубани сегодня платят зарплату от 60 тыс. рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/korobka-agropredpriyatiya-na-kubani-segodnya-platyat-zarplatu-ot-60-tys-rublej
Коробка: агропредприятия на Кубани сегодня платят зарплату от 60 тыс. рублей
Андрей Коробка. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка стал гостем программы «Персона недели» на радио «Комсомольская правда».

Замглавы региона в эфире сказал, что считает достойной ту зарплату, которая не только обеспечивает первичные потребности человека, но и хорошую жизнь для него.

«Мы видим, что сегодня хорошие предприятия платят зарплату 60 тыс. рублей и выше. Вот к этому и надо стремиться», — сказал Коробка.

Вице-губернатор отметил, что агропромышленный комплекс на Кубани находится на достаточно хорошем финансовом уровне.

По его словам, зарплаты в агросекторе должны зависеть от того, какой вклад вносит сотрудник, сообщает «КП-Кубань».

Читайте также: средняя зарплата в Краснодаре выросла до 73,3 тыс. рублей в месяц. Информация о доходах краснодарцев содержится в отчете мэра краевой столицы Евгения Наумова.

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