Кормила собак умершей соседки: в Сочи дворняга разорвала руку женщине

Инцидент произошел в поселке Сергей-Поле, в переулке Тамбовском. О случившемся сообщили в соцсетях местные жители.

Они рассказали, что женщина решила покормить собак, но животные подрались за еду. Женщина попыталась разнять собак, но одна из них вцепилась ей в руку.

В администрации Сочи сообщили, что собака, напавшая на женщину, домашняя.

«Действительно, в районе населенного пункта Сергей-Поле случилось чрезвычайное происшествие — домашняя собака напала на гражданку, которая подкармливала животных умершей соседки. Пострадавшая с серьезными травмами доставлена в медицинское учреждение. Животные отловлены сотрудниками специализированной организации и помещены на карантин для исключения бешенства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии Сочи напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при обращении с животными.

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