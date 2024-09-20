Копию пушки для Казанского Кремля сделали мастера в Абинском районе

Специалисты из Абинского района в своей мастерской «Машины Победы» выполнили точную копию сохранившейся до наших дней пушки, которая находится в артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

У пушки периодически нужно заряжать аккумулятор. Она работает в нескольких режимах, среди которых одиночный выстрел — имитация порохового заряда выстрела пушки.

Пушка копирует оружие для Казанского кремля 1707 года, времена Петровской эпохи. Окрашена она в красный цвет — лафеты орудий в те времена всегда красили в темный красный. На пушке есть опалины и царапины, создающие эффект старения.

Сделано орудие из композитного материала — оно пустотелое, но стенка очень толстая. Внутри металлическая труба, в которую встроены системы гашутинга — газовый инжектор с программируемым управлением, форсунками и электроподжигом.

По окружности изображен орнамент — герб Российской Империи, вингард в виде виноградной грозди, а также много деталей, которые добавляют общий антураж.

«Внутри небольшой коробочки находится плата, которая управляет всей системой — она программируемая. На коробке две кнопки: одна отвечает за приведение системы в боеготовность — когда мы нажимаем, продуваются клапаны и подводятся газы. Вторая, красная кнопка — режим выстрела», — рассказал руководитель мастерской «Машины Победы» Алексей Сузановский.

Пушку отправили в Казань на XVI саммит БРИКС, в ходе которого с 22 по 24 октября пройдет встреча лидеров государств.

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