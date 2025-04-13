Концертный зал «Фестивальный» готовят к открытию нового сезона в Сочи

В рамках подготовки к 46 концертному сезону на площадке проводят текущий ремонт и работы, непосредственно связанные со зрительскими сервисами.

Внутри концертного зала и на панорамной террасе заменяют около 900 кв. м напольного покрытия на керамогранитное с гидроизоляцией. Кроме того, стартовал ремонт гримерных комнат — там заменят мебель и зеркала для удобства артистов. Ремонт полностью завершат до 1 мая.

Также проводятся работы по озеленению вокруг площадки — возле «Фестивального» высадили крупномерные пальмы Вашингтония и оливы. В историческом сквере «Пластинка» со стороны набережной обновили сезонные растения.

В прошлом году в зале установили новый планшет сцены и укрепили периметр безопасности. На модернизацию зала и всех вспомогательных помещений в сумме направили около 14 млн рублей из собственных средств предприятия.

«Фестивальный» — это площадка с большой историей, визитная карточка и точка притяжения для всех сочинцев и жителей других регионов нашей страны. Со времен первого концерта 46 лет назад главную летнюю сцену курорта посетили более 9 млн зрителей. Сейчас на площадки ведутся масштабные работы по благоустройству перед началом сезона. В год 80-летия Великой Победы он откроется большой патриотической программой, на которую мы обязательно пригласим наших уважаемых ветеранов с семьями», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Концертный сезон откроется в «Фестивальном» 9 мая — с песнями военных лет выступят Сочинский симфонический оркестр и Мариам Мерабова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: зоны охраны определили для четырех исторических зданий в Лабинске.