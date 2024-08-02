Концерт, мастер-классы, настолки: молодежный фестиваль проведут в Краснодаре

Фестиваль «Мы с движением» проведут 3 августа, на Арбате — пешеходной части улицы Чапаева. В программе концерт, мастер-классы и турниры по настольным играм. Начало в 18:00.

Откроет фестиваль концертная программы «Будь первым», в ходе которой выступят лучшие солисты и творческие коллективы города.

На специальной площадке можно будет познакомиться с деятельностью молодежного объединения «Движение Первых» и стать его участником. Представители местного отделения проведут мастер-классы по созданию фирменных значков и резьбе по дереву. Кроме того, планируются мастер-классы по изготовлению мягких игрушек и различных изделий из металла.

Организует мероприятие «Дом молодежи» совместно с объединением «Движение Первых».

Также на Арбате в эти выходные с 9:00 до 18:00 будет работать ярмарка ремесленников. На ней можно купить украшения, аксессуары и одежду ручной работы. Кроме того, с 12:00 до 18:00 местные художники представят свои картины, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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