Фестиваль музыки и игристого вина пройдет 3 августа в Абрау-Дюрсо

Мероприятие, посвященное дню рождения игристого вина, объединят с фестивалем современной музыки Light Weekend. Также для гостей будет работать фуд-корт.

Гостей фестиваля 3 августа ждут современные хиты от приглашенных артистов, черноморские блюда и игристое вино.

«В событийном календаре Краснодарского края более 300 крупнейших мероприятий, которые распределены в течение всего года и по всей территории региона. Важно, что они проходят не только в популярных курортных городах. Интересные события туристы могут найти в Приморско-Ахтарске, Туапсинском и Апшеронском районах, Армавире. Каждый год мы проводим большую работу по созданию альтернативных точек притяжения, чтобы разгрузить пляжи и развести турпоток», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Крупнейший энотуристический центр РФ Абрау-Дюрсо в прошлом году посетили 600 тыс. гостей.

В общей сложности на Кубани этим летом для отдыхающий доступно более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. В их числе парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены, археологические раскопки. Больше половины из них подходят для посещения детскими группами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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