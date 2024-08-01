Бесплатные кинопоказы под открытым небом пройдут 2 и 3 августа в Краснодаре

Фильмы на свежем воздухе в Краснодаре показывают каждую неделю в рамках проекта «Кино нашего двора».

Уже 2 августа кинопоказ пройдет на улице Старокубанской, 137/2. Перед показом фильма ― в 19:30 выступит поэт Тимур Ибрагимов с лирической поэзией под аккомпанемент неоклассической музыки. Военная драма «Красные ленты» запланирована на 20:00.

На улице 3-й Целиноградской 3 августа покажут приключенческое кино «Суворовец 1944». Перед этим авторскую программу в 19:30 исполнит музыкант Алексей Шевченко.

Посмотреть фильмы под открытым небом каждый желающий может бесплатно. Организаторы напоминают, что для более комфортного просмотра с собой лучше взять пледы, стульчики, а также средства от комаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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