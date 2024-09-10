Концерт комика Гаврилова в Краснодаре отменен из-за его ареста в Москве

Комика Диму Гаврилова арестовали за оскорбительные шутки в адрес россиян и ВС РФ на одном из концертов в Тбилиси.

В отношении стендапера Гаврилова возбудили уголовное дело за разжигание ненависти или вражды. Суд отправил комика в изолятор временного содержания в Нижнем Новгороде на 13 суток.

После задержания стендапер извинился оскорбительные высказывания, направленные на граждан РФ или дискредитацию ВС РФ.

«Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял», — сказал Гаврилов.

Дима Гаврилов должен был выступить в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде. Запланированные концерты отменены, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Читайте также: от двух до семи суток получили 12 человек после драки у ДК в поселке Афипском.