Концерт «киномузыки» композитора Вячеслава Бершадского пройдет в Краснодаре

На сцене Муниципального концертного зала будут звучать авторские саундтреки композитора в исполнении Кубанского симфонического оркестра под руководством дирижёра, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского.

Герой вечера, получившего название «Всё есть Любовь», представит зрителям композиции, которые ещё не были использованы в художественных и документальных фильмах. Мелодии были написаны в качестве музыкального сопровождения будущего режиссерского замысла. Эти сочинения — небольшие зарисовки, передающие различные настроения и эмоции автора.

Концерт состоится 31 мая 2024 года в 19:00 в краснодарском Муниципальном концертном зале.

Вячеслав Бершадский с юности увлекался музыкой — был участником нескольких краснодарских рок-групп, в том числе известного кубано-московского коллектива «ДРыНК». Композитор увлекается созданием музыкальных тем для кинофильмов. В частности, в списке его работ документальная картина «Староверы: Сага», вышедшая в 2021 году, и рассказывающая о семье староверов из Южной Америки, которая обрела вторую родину на Дальнем Востоке.

Не чужд Бершадскому и еще один вид искусства — в 2016 году в Краснодаре прошла его персональная выставка «Ангелы Камбоджи». Автор представил серию портретов юных граждан этого государства Юго-Восточной Азии.

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