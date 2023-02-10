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Концерт Инстасамки отменили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontsert-instasamki-otmenili-v-krasnodare
Концерт Инстасамки отменили в Краснодаре
Фото t.me/instasamkafuckyou

Об этом 10 февраля сообщили организаторы концертного тура Инстасамки в соцсетях.

Официально выступление Дарьи Затеевой и репера Moneyken — Олега Еропкина перенесли на март 2024 года.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что концерты переносятся на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки», — сообщают организаторы концерта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», против выступления Инстасамки в Краснодаре выступил мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, «кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут», и ничего положительного и доброго в них нет. После чего глава города поручил организовать проверку.

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