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Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bran-alkogol-i-razvrashhenie-molodezhi-mer-krasnodara-poruchil-proverit-organizatsiyu-kontsertov-instasamki
Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
Фото vk.com/samkaofficial

Глава Краснодара Евгений Наумов 30 января в ходе аппаратного совещания заявил, что «ничего положительного и доброго в концертах Дарьи Затеевой нет».

Организацию концертов нужно проверить, потому что на них ходят несовершеннолетние, считает мэр. Ранее концерты певицы уже рекомендовали отменить в других региональных центрах.

«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — цитирует Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

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