Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
Общество
30.01.2023 14:12
Глава Краснодара Евгений Наумов 30 января в ходе аппаратного совещания заявил, что «ничего положительного и доброго в концертах Дарьи Затеевой нет».
Организацию концертов нужно проверить, потому что на них ходят несовершеннолетние, считает мэр. Ранее концерты певицы уже рекомендовали отменить в других региональных центрах.
«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — цитирует Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.
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