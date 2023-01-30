Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки

Глава Краснодара Евгений Наумов 30 января в ходе аппаратного совещания заявил, что «ничего положительного и доброго в концертах Дарьи Затеевой нет».

Организацию концертов нужно проверить, потому что на них ходят несовершеннолетние, считает мэр. Ранее концерты певицы уже рекомендовали отменить в других региональных центрах.

«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — цитирует Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

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