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Концерт автора неофициального гимна ЧВК «Вагнер» Акима Апачева отменили в Ростове-на-Дону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontsert-avtora-neofitsialnogo-gimna-chvk-vagner-akima-apacheva-otmenili-v-rostove-na-donu
Концерт автора неофициального гимна ЧВК «Вагнер» Акима Апачева отменили в Ростове-на-Дону
Фото из соцсетей

Выступление Акима Апачева в столице Ростовской области должно было состояться 25 августа в «Кроп-Арене», однако 17 августа стало известно, что оно не состоится.

«По независящим от нас причинам вынуждены отменить выступление. Естественно, мы вернем все потраченные средства за купленные билеты», — написал Апачев в Telegram.

По словам артиста, отмена концерта в Ростове-на-Дону не связана с запретами местных властей. Выступление в городе по-прежнему планируют, но немного позже.

Апачев исполняет патриотические песни, посвященные военным действиям. Он создал радио «Арбалет FM» и неофициальный гимн ЧВК «Вагнер» — «Лето и арбалеты».

Читайте также: министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мятеж бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, провокация ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону не повлияла на действия группировки войск, выполняющей задачи в зоне проведения специальной военной операции. Российские военные продолжили самоотверженно и мужественно выполнять поставленные задачи.

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