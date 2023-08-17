Концерт автора неофициального гимна ЧВК «Вагнер» Акима Апачева отменили в Ростове-на-Дону

Выступление Акима Апачева в столице Ростовской области должно было состояться 25 августа в «Кроп-Арене», однако 17 августа стало известно, что оно не состоится.

«По независящим от нас причинам вынуждены отменить выступление. Естественно, мы вернем все потраченные средства за купленные билеты», — написал Апачев в Telegram.

По словам артиста, отмена концерта в Ростове-на-Дону не связана с запретами местных властей. Выступление в городе по-прежнему планируют, но немного позже.

Апачев исполняет патриотические песни, посвященные военным действиям. Он создал радио «Арбалет FM» и неофициальный гимн ЧВК «Вагнер» — «Лето и арбалеты».

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