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Контроль в небе: 15 систем для слежения за дронами передали Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontrol-v-nebe-15-sistem-dlya-slezheniya-za-dronami-peredali-sochi
Контроль в небе: 15 систем для слежения за дронами передали Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 30 мая заявил глава курорта Алексей Копайгородский в ходе заседания АТК по вопросу обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности города.

«Этим летом одним из важнейших вопросов является обеспечение правопорядка, безопасности и антитеррористической защищенности объектов и всех мест массового пребывания людей. Для слежения за небом переданы и используются правоохранительными органами 15 комплексов по контролю за беспилотными летательными аппаратами», — сказал Копайгородский.

Он добавил, что также дополнительные меры безопасности приняли в аэропорту Сочи и на ж/д вокзалах, в том числе сопровождение пригородных электричек и поездов сотрудниками ЛУ МВД на транспорте.

Мониторинг обстановки в городе будут осуществлять с помощью более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения. Из них 128 установлены в системе комплекса «Купол» — он позволяет распознавать лица, автомобильные номера и другие детали.

Кроме того, глава поручил разработать механизмы ограничения использования морских аттракционов в виде парашютных систем. При обнаружении в небе над курортом беспилотников граждане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 и на горячую линию администрации: 266-06-30 и 266-06-13.

Курорт планирует принять в этом летнем сезоне более 1,5 млн человек — на 3% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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