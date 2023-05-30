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Из-за проведения СВО в Геленджике запретили использовать парашюты и дельтапланы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-provedeniya-svo-v-gelendzhike-zapretili-ispolzovat-parashyuty-i-deltaplany
Из-за проведения СВО в Геленджике запретили использовать парашюты и дельтапланы
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Такое ограничение в городе-курорте ввели для усиления общественной безопасности и порядка на основании постановления губернатора Кубани от 7 декабря 2022 года о временном запрете на использование беспилотных судов в воздушном пространстве на территории региона.

Согласно документу, использование воздушного пространства над Краснодарским крае временно ограничено. При этом под использованием воздушного пространства власти Геленджика понимают не только запуск квадрокоптеров, но и парение по воздуху на парашюте и полеты на дельтапланах, поэтому их использование временно запретили в связи с проведением специальной военной операции.

Жителям и гостям курорта напомнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. За это может грозить штраф до 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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