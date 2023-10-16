Контрактника из Адыгеи осудили за неисполнение приказа об отправке в зону СВО

Военнослужащий по контракту в марте во время построения отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции, сославшись на обострение заболевания.

За неисполнение приказа на контрактника завели уголовное дело по ст. 331 УК РФ. Рассмотрев материалы уголовного дела, Майкопский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении.

Защита военного 13 октября попыталась обжаловать приговор, но приговор оставили в силе. Теперь адвокат намерен обратиться в кассационную инстанцию, сообщает «Коммерсант Кубань-Черноморье».

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