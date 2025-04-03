Контрабанду леса в Грузию на 15 млн рублей выявили таможенники в Краснодаре

Около 1,4 тыс. куб. метров лесоматериалов стоимостью более 15 млн рублей вывезли в Грузию из РФ по поддельным документам.

В ходе оперативных мероприятий таможенники и полицейские установили, что группа лиц, состоящая из граждан России и Грузии, занималась контрабандой российских лесоматериалов дубовых пород.

«При таможенном декларировании предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи товара, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной, а также законность ее заготовки. Злоумышленники заключали внешнеторговые контракты через подконтрольные юридические лица, находящиеся на территории России и Грузии», — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении участников преступной группы возбудили 12 уголовных дел о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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