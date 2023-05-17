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Контрабандист из Краснодарского края незаконно экспортировал в Европу доски на 3,7 млн рублей 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontrabandist-iz-krasnodarskogo-kraya-nezakonno-eksportiroval-v-evropu-doski-na-3-7-mln-rublej
Контрабандист из Краснодарского края незаконно экспортировал в Европу доски на 3,7 млн рублей 
Фото philippartmo0, pixabay.com

Контрабанду лесоматериалов выявили сотрудники Южной оперативной таможни.

По данным оперативников, 52-летний индивидуальный предприниматель из Армавира с декабря 2017 года незаконно экспортировал в Испанию, Францию и Болгарию древесину ценных пород. Он продал доски дуба и акации объемом более 143 куб. м и стоимостью более 3,7 млн рублей. При таможенном декларировании предприниматель указал, что является производителем древесины. Однако у предпринимателя не было таких производственных мощностей и оборудования.

В единой системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) информация о заключенных бизнесменом договоров аренды лесного участка отсутствовали. Таможенники сделали вывод о нелегальном происхождении древесины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южной оперативной таможни.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбудили три уголовных дела. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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