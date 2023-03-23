Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Фуру с нелегальной партией древесины остановили в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/furu-s-nelegalnoj-partiej-drevesiny-ostanovili-v-temryukskom-rajone
Фуру с нелегальной партией древесины остановили в Темрюкском районе
Фото philippartmo0, pixabay.com

Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Темрюкскому району для проверки документов остановили автомобиль MAN под управлением 49-летнего жителя Мостовского района.

При осмотре в машине обнаружили в полуприцепе 53 тыс. куб. м обрезной доски. Пиломатериалы хвойных пород перевозились с нарушением. Собственник груза внес недостоверные сведения в сопроводительные документы.

В отношении владельца груза составили протокол за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара. Машину с перевозимым грузом полицейские поместили на охраняемую стоянку. Административный материал передали в Темрюкский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: нарубили на 220 млн рублей: группу из десяти «черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. СМИ: Галицкий может войти в состав руководства ФК «Ботев» из Болгарии
  4. В Краснодарском крае за взятки будут судить двух бывших судебных приставов
  5. В Екатеринбурге мужчина заказал такси до дома и чуть не уехал в Краснодар
  6. Кубанского депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Прямой эфир
Мы в соцсетях