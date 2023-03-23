Фуру с нелегальной партией древесины остановили в Темрюкском районе

Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Темрюкскому району для проверки документов остановили автомобиль MAN под управлением 49-летнего жителя Мостовского района.

При осмотре в машине обнаружили в полуприцепе 53 тыс. куб. м обрезной доски. Пиломатериалы хвойных пород перевозились с нарушением. Собственник груза внес недостоверные сведения в сопроводительные документы.

В отношении владельца груза составили протокол за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара. Машину с перевозимым грузом полицейские поместили на охраняемую стоянку. Административный материал передали в Темрюкский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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