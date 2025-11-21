Logo
Контейнеры с удобрениями планируют поставлять в Индию из Новороссийска

Экономика
Контейнеры с удобрениями планируют поставлять в Индию из Новороссийска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Регулярные контейнерные перевозки планируют открыть между Новороссийском и государственным индийским портом Мормугао в штате Гоа.

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев пояснил, что из Новороссийска можно проложить кратчайший маршрут через Черное море от России до Индии. В связи с этим встал вопрос о создании регулярного морского судоходство между этими странами именно из этого порта.

«Может быть, сначала с заходом в Мумбаи, а потом напрямую в Новороссийск», — отметил Шишкарев.

Порт Мормугао может перерабатывать 20 млн т грузов. Однако уже семь лет не выполняет обработку контейнеров. При этом имеющееся оборудование позволяет это делать, сообщает ТАСС.

Читайте также: компании Краснодарского края будут экспортировать продукцию в страны Азии.

