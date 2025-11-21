Компании Краснодарского края будут экспортировать продукцию в страны Азии

Договоренности с представителями стран Юго-Восточной Азии и других регионов мира делегация Кубани заключила на выставке «Vietnam Foodexpo» в Хошимине.

В переговорах принимали участие четыре кубанских предприятия. Они провели более 200 деловых встреч. Для краевых компаний выставка — возможность выйти на динамично растущий рынок Юго-Восточной Азии, где спрос на качественные продукты питания постоянно увеличивается. Об этом рассказал и. о. руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

«Сейчас уже заключены два контракта с контрагентами из Вьетнама на поставку сельскохозяйственной продукции — льна и чечевицы, — и еще несколько находятся на стадии согласования. Мы рассматриваем Вьетнам как одного из ключевых партнеров в Азии и намерены системно развивать это направление, оказывая всю необходимую поддержку нашим экспортерам», — отметил Воробьев.

За время работы экспозиции Кубани достигнуты предварительные договоренности с региональными производителями меда, спортивного питания и БАДов. На стенде они передали потенциальным зарубежным покупателям образцы своей продукции. Сейчас проводят переговоры с контрагентами из Вьетнама с обсуждением ценовых и логистических вопросов.

«Vietnam Foodexpo» — одна из крупнейших продовольственных выставок во Вьетнаме. В ней в этом году участвовали представители более 20 стран Юго-Восточной и Восточной Азии, Европы и других регионов мира. Участие кубанских компаний в выставке организовал Центр поддержки экспорта Краснодарского края при содействии департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края.

Стенд Краснодарского края вызвал особый интерес у посетителей из Вьетнама, Камбоджи, Индии и Китая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: с начала года экспорт винодельческой продукции Кубани составил 1,7 млн долларов.

Подпишись, здесь всегда интересно.